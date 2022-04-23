Росія здійснює інформаційну блокаду своїх жителів, щоб приховати перебіг та наслідки війни

Російська пропаганда з блискавичною швидкістю реагує на події в Україні, щоб вчасно підмінити поняття та приховати правду від свого народу.

Інформаційна блокада вигідна Путіну, оскільки дезінформованими людьми легше керувати, наголошує Центр протидії дезінформації. У відомстві зібрали головні вкиди Росії за 59 днів війни.

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Як Російська пропаганда маніпулює свідомістю своєї аудиторії

Початок "спецоперації" базувався на розповіді Путіна про те, що "Ленін – архітектор України" та старій вигадці про "неонацистів", які вже 8 років пригнічують народ Донбасу.

Згодом ідея трансформувалася. Пропаганда змовчала про втечу своїх солдатів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, проте пояснила, що "російські герої" вже "звільнили ці території від неонацистів".

Схожа історія відбулася й в Маріуполі. Путін відмовився від штурму "Азовсталі" і вже 21 квітня Шойгу оголосив про "перемогу" в місті та "героїчне" перекидання військ на інші території. Причому станом на 22 квітня на території "Азовсталі" досі тривають бої.

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