Росія здійснює інформаційну блокаду своїх жителів, щоб приховати перебіг та наслідки війни
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російська пропаганда з блискавичною швидкістю реагує на події в Україні, щоб вчасно підмінити поняття та приховати правду від свого народу.
Інформаційна блокада вигідна Путіну, оскільки дезінформованими людьми легше керувати, наголошує Центр протидії дезінформації. У відомстві зібрали головні вкиди Росії за 59 днів війни.
Читайте також У Бучі закінчують ексгумацію тіл: наразі відомо про 412 загиблих
Як Російська пропаганда маніпулює свідомістю своєї аудиторії
Початок "спецоперації" базувався на розповіді Путіна про те, що "Ленін – архітектор України" та старій вигадці про "неонацистів", які вже 8 років пригнічують народ Донбасу.
Згодом ідея трансформувалася. Пропаганда змовчала про втечу своїх солдатів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, проте пояснила, що "російські герої" вже "звільнили ці території від неонацистів".
Схожа історія відбулася й в Маріуполі. Путін відмовився від штурму "Азовсталі" і вже 21 квітня Шойгу оголосив про "перемогу" в місті та "героїчне" перекидання військ на інші території. Причому станом на 22 квітня на території "Азовсталі" досі тривають бої.
До теми – Лещенко спростував головні фейки росіян: дивіться відео