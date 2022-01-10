Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна ніколи не вступить в Альянс

Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Країна-агресорка цинічно заявила, що це начебто є питанням нацбезпеки для Росії.

Заступник глави російського МЗС Сергій Рябков каже, що ця тема для Москви – надзвичайно важлива.

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Дуже важливо, щоб Україна ніколи в майбутньому не могла увійти до складу НАТО...Ні Україна, ні Грузія не повинні стати членами Північноатлантичного альянсу,

– заявив Рябков.

Він зухвало додав, що Росія хоче, аби на мадридському саміті НАТО відкликали формулу, прийняту у Бухаресті в 2008 році.

Чиновник заявив, що Росії треба не обіцянки, а залізні, юридичні обов'язки.

У США навіть не збираються це обговорювати

Заступниця держсекретаря США Уенді Шерман наголосила, що принцип "відчинених дверей" НАТО не підлягає обговоренню. США у контакті з Росією не збираються приймати рішення про членство України, власне, без України.

Ми не дозволимо нікому суперечити політиці "відкритих дверей" НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу,

– зазначила Шерман.

Як пройшли перемовини США та Росії

У Росії ще раніше стали вимагати від НАТО так званих "гарантій безпеки". У Кремлі хочуть, щоб Альянс не надавав членство Україні. Через це представники США та Росії 10 січня зустрілись у Женеві.

Окремо обговорили скупчення російських військ біля України. Шерман попередила, що Вашингтон ухвалить фінансові санкції щодо ключових російських інститутів, якщо Кремль вирішить напасти на Україну. Рябков же відповів, мовляв, Росія не планує нападати.

Крім цих тем, підняли питання розміщення ракет в Європі та масштабів військових навчань.

Зауважимо, 12 січня ще відбудеться засідання Ради НАТО – Росія. Потім – формат Росія – ОБСЄ.

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