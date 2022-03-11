Росія зірвала евакуацію з Ізюма: 20 автобусів так нікуди й не поїхали

Російські загарбники 11 березня зірвали евакуацію людей з Ізюма. Через обстріли 20 підготованих автобусів так нікуди й не поїхали.

Про черговий акт терору зі сторони росіян розповів очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Росія зірвала евакуацію з Ізюма

Сьогодні (11 березня – 24 канал) Росія зірвала евакуацію з Ізюма. Ми підготували 20 автобусів та все необхідне,

– зазначив Синєгубов.

Він додав, що створити через обстріли окупантів "зелений коридор" так і не вдалося запустити.

Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв'язку. Ворог продовжує атакувати мирне населення.

Ворожий снаряд потрапив в один з корпусів Оскільського психоневрологічного інтернату. На щастя, всі 360 людей на момент обстрілу перебували в укритті: 30 працівників та 330 пацієнтів – люди похилого віку та люди з інвалідністю. Будівля повністю зруйнована на 2 – 3 поверхах.

Крім цього, в Осколі загарбники 11 березня знищили ще 5 приватних будинків.

Синєгубов наголосив, що це – жорстокий терор проти мирного населення Ізюмщини.

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