Росія зірвала нараду ОБСЄ у Польщі, – Блінкен
Джерело:Держдеп США
Росія зірвала щорічну нараду ОБСЄ з питань реалізації людського виміру у Варшаві. У Держдепі США вважають, що таким чином Москва хотіла заблокувати перевірку погіршення стану прав людини.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він повідомив, що у Польщі мала відкритись провідна конференція з прав людини в регіоні Європа – Євразія.
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Засідання не зібралось через блокування урядом Росії
На жаль, засідання ОБСЄ з питань реалізації людського виміру 2021 року (HDIM) не зібралося через рішення уряду Росії заблокувати зустріч .Ми глибоко шкодуємо через цю спробу російського уряду заблокувати перевірку погіршення стану прав людини,
– мовиться у повідомленні Держдепу.
США сподіваються, що засідання таки проведуть
У Вашингтоні сподіваються, що ОБСЄ проведуть таки засідання, як це передбачено законом. Росію закликають виконувати свої зобов'язання, зокрема, гарантувати захист основних свобод та дозволяти громадянам притягати свої уряди до відповідальності – шляхом вільних і чесних виборів.
Сполучені Штати не залишать без уваги порушення прав людини.Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зосередити весь спектр проблем, пов'язаних з правами людини, у всьому регіоні ОБСЄ,
– пообіцяли у Держдепі.
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Що відомо про щорічні засідання з питань людського виміру:
- Це одна з візитівок ОБСЄ, проводиться Бюро з демократичних інститутів та прав людини.
- Участь у засіданнях беруть представники урядів, громадських організацій, та громадянського суспільства з усіх регіонів.
- Під час зустрічі відстежують реалізацію домовленостей щодо дотримання прав людини та обговорюються найвагоміші проблеми.
- Засідання відбувається протягом кількох днів.