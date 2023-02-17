Улюбленець Кадирова: Росія призначила Мордвічева командувачем Центрального військового округу

Москва призначила Андрія Мордвичева командувачем Центрального військового округу. Він відзначився штурмом Маріуполя та "Азовсталі".

Мордвічев замінив генерал-полковника Олександра Лапіна. Того у січні призначили главою генштабу сухопутних військ окупантів. Призначення Мордвічева вже підтвердили у російському міноборони, передає 24 Канал.

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Хто такий Мордвічев

Загарбник раніше командував восьмою гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу. Він зокрема керував ворожими підрозділами в боях за Маріуполь.

Окупанту 49 років.



Андрій Мордвічев / Фото з російських ЗМІ

У березні 2022 року була інформація про загибель Мордвічева в результаті удару по Чорнобаївці. Однак, на жаль, це не підтвердилось. Російські ЗМІ показали відео зустрічі генерала з головою Чечні Рамзаном Кадировим. До речі, Мордвічева вважають улюбленцем Кадирова, оскільки той називав його "найкращим командувачем".



Мордвічев є улюбленцем Кадирова / Фото з російських ЗМІ

Водночас Лапіна Кадиров критикував, він звинувачував командувача у "втраті" Лимана. Його "реанімування" на високій військовій посаді спровокувало розкол у російському інформаційному просторі.

У Думі Морвічева розхвалюють

Про призначення Мордвічева говорили ще в середині січня 2023 року. Депутат Держдуми Дмитро Саблін тоді розхвалив загарбника та завчасно привітав його.

Саблін назвав росіянина "бойовим генералом та сміливою людиною".

Кадрові зміни у вищому командуванні окупантів – доволі часте явище. Ймовірно, все через постійні поразки окупантів. Наприклад, у жовтні 2022 року Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням російських військ "Центр", а на його місце призначили генерал-майора Алєксандра Лінькова.