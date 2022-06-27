Росія змінила стратегію ударів по Україні, – МВС

Російські окупанти дещо змінили стратегію обстрілів українських міст. Зараз вони випускають велику кількість ракет одразу і з різних позицій.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зауважив, що ракети окупантів доволі важко збивати.

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Росія змінила стратегію обстрілів

Денисенко зазначив, що російські окупанти змінили стратегію обстрілів – зараз вони почали гатити по українських містах масовано.

Раніше вони випускали кілька ракет, а зараз – десятки. Вони стріляють з різних точок. Саме тому ППО складно справитись з ними,

– додав радник міністра.

Він зауважив, що ракети, які запускають росіяни, розробляли в середині минулого століття. Вони призначалися для знищення авіаносців, крейсерів та морських суден.

"Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3 – 4 тисяч кілометрів. Тому їх важко збивати", – пояснив Денисенко.

Водночас, за словами радника міністра, Росія має достатньо запасів старої радянської техніки.

"Ці ракети – не точні, та призначались для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. Росії не вдається відновити виробництво "Калібрів" та високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки – достатньо", – підсумував Денисенко.

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