Росія змінила стратегію ударів по Україні, – МВС
Джерело:"Еспресо"
Російські окупанти дещо змінили стратегію обстрілів українських міст. Зараз вони випускають велику кількість ракет одразу і з різних позицій.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зауважив, що ракети окупантів доволі важко збивати.
До теми "Друга армія світу" перемогла дитсадок і будинок, – Зеленський про ранковий удар по Києву
Росія змінила стратегію обстрілів
Денисенко зазначив, що російські окупанти змінили стратегію обстрілів – зараз вони почали гатити по українських містах масовано.
Раніше вони випускали кілька ракет, а зараз – десятки. Вони стріляють з різних точок. Саме тому ППО складно справитись з ними,
– додав радник міністра.
Він зауважив, що ракети, які запускають росіяни, розробляли в середині минулого століття. Вони призначалися для знищення авіаносців, крейсерів та морських суден.
"Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3 – 4 тисяч кілометрів. Тому їх важко збивати", – пояснив Денисенко.
Водночас, за словами радника міністра, Росія має достатньо запасів старої радянської техніки.
"Ці ракети – не точні, та призначались для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. Росії не вдається відновити виробництво "Калібрів" та високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки – достатньо", – підсумував Денисенко.
Зауважте Росія вдарила ракетами по Одещині зі стратегічних літаків: зруйновано будинки, є постраждалі
Коротко про останні ворожі обстріли
- Рано-вранці 26 червня російські окупанти атакували Київ. Вибухи пролунали в Шевченківському районі міста. Рятувальники евакуювали жителів двох будинків.
- Внаслідок влучання в дах київської багатоповерхівки завалились 3 верхні поверхи. У лікарню потрапили 5 людей, трьох з яких дістали з-під завалів. Серед них були 7-річна дівчинка та її мама, яка виявилась громадянкою Росії.
- Дівчинку згодом прооперували в "Охматдиті". На жаль, її батько внаслідок обстрілу загинув.
- Ще одна російська ракета поцілила в дитячий садочок. Там утворилась велика вирва. Відомий ведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що до війни у цей дитсадок ходила його донька.
- Того ж дня вороги обстріляли Черкащину. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів, що внаслідок ворожого обстрілу один з інфраструктурних об'єктів був виведений з ладу.
- Внаслідок цієї атаки також загинула одна людина – співробітник залізничної колії, який був на чергуванні. Окрім того, ще 5 людей зазнали поранень. Троє з них перебувають у тяжкому стані.
- Своєю чергою, очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що росіяни за добу 26 червня випустили по області понад 150 мін та снарядів. Внаслідок атаки окупантів одна людина загинула, а ще одна – зазнала поранень та потрапила до лікарні.
Варто подивитися – окупанти планують повторити сценарій Маріуполя на іншому напрямку: відео