Росія кардинально змінила тактику: оглядач розібрав, чим Україна може відбивати атаки

Російські окупанти змінили підхід до повітряних ударів по Україні, активно застосовуючи нові тактичні рішення та швидкісні безпілотники. Це серйозний виклик для оборони повітряного простору нашої держави.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, як саме ворог намагається виснажити українську протиповітряну оборону. На його думку, ліквідація цієї загрози вимагає комплексних рішень та швидкого масштабування нових засобів перехоплення.

Як Росія атакує та в чому небезпека

Російські окупанти змінили підхід до повітряних ударів, комбінуючи масштабні обстріли із постійним точковим тиском. Ворог намагається по максимуму використати вікно можливостей, поки Україна розробляє масову протидію реактивним безпілотникам.

Очевидно їхня методика дій полягає в тому, що вони накопичують ресурс і здійснюють масштабні атаки раз у певний час. Паралельно росіяни намагаються діяти на виснаження за новою тактикою: атакою реактивними дронами невеликими кількостями протягом доби з малими перервами,

– зазначив Давид Шарп.

За словами оглядача, ворог має широкий спектр озброєнь, зокрема крилаті й балістичні ракети, а також звичайні безпілотники, які досі відволікають значні ресурси ППО. Втім, саме реактивні дрони зараз стали для противника тимчасовим козирем.

Важливо! Росія масовано переходить на використання турбореактивних моделей безпілотників, нарощуючи виробництво швидкісних засобів нападу. В Офісі президента визнали, що українські дрони-перехоплювачі наразі не здатні ефективно зупиняти такі стрімкі цілі.

Чим Україна може вибити козир ворога

Давид Шарп наголосив, що вийти на високий рівень перехоплення реактивних БпЛА за допомогою власних дронів-перехоплювачів – це складний виклик. Для цього самі апарати мають бути технічно досконалими та швидкісними.

Військовий оглядач з Ізраїлю про загрозу нових дронів Росії: відео

Дрони-перехоплювачі повинні мати високу швидкість та просунуті системи управління й наведення. А це перетворює створення такого дрона на непросте завдання. Чим складніший апарат, тим важче масово його виготовляти,

– пояснив військовий аналітик.

Експерт додав, що в ідеальних умовах проти подібних цілей ефективно працюють зенітно-ракетні комплекси короткого й середнього радіуса дії з великим боєкомплектом, а також винищувальна авіація. Однак за умов нестачі ЗРК Україні залишається розраховувати на швидке розгортання та масове виробництво спеціалізованих перехоплювачів.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що росіяни активно нарощують використання реактивних дронів для психологічного тиску та виснаження ППО. Водночас українські виробники вже завершують випробування кількох типів нових перехоплювачів, які покликані захистити українські міста.