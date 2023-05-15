Не можна казати, що це безглузда армія, – військовий пояснив, як змінилася тактика росіян

У напрямку Кремінної російські окупанти постійно обстрілюють позиції ЗСУ. Найскладніша ситуація у Серебрянському лісництві. Українські захисники стримують ворога, не віддають свої позиції, деякі навіть вдалось відбити.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Руслан Андрійко. За його словами, є незначне просування українських бійців вперед.

Читайте також Численні атаки на Мар'їнку, у Бахмуті ситуація динамічна: карта бойових дій 15 травня

"Окупаційні війська постійно обстрілюють передові позиції. Я вчора повернувся, був 3 доби на наших вогневих позиціях. Постійні обстріли не припиняються. Також ми спостерігаємо обстріли із важкої зброї: С-300, реактивні ракети та штурмова авіація", – зауважив він.

Росіяни змінюють тактику

Андрійко зазначив, що росіяни роблять висновки після своїх поразок. До прикладу, під час звільнення Ізюма ЗСУ помітили, скільки техніки залишили окупанти, втікаючи з міста. У Херсоні ворожої техніки вже не залишилось.

Також офіцер ЗСУ стверджує, що раніше окупанти наступали великими групами. Зараз ворог обирає тактику малих груп. Тобто 5 – 10 людей "промацують" позиції українських бійців та просуваються. Це та мала частина російського війська, яка трохи краще оснащена.

Крім того, загарбники змінили тактику використання танків.

Якщо вони раніше заходили цілими колонами, зараз здебільшого їхні танки стріляють із закритих вогневих позицій. У такий спосіб вони максимально убезпечують свою техніку. Техніка, яка не намагається під’їжджати ближче, спалюється протитанковими засобами та високоточною артилерією,

– пояснив Андрійко.

Військовий підкреслив, що українська артилерія працює значно краще. Загалом ЗСУ дуже підсилюються, але не можна недооцінювати окупаційне військо.

"Не можна сказати, що це повністю безглузда армія. Якщо говорити про всю ділянку фронту, то є певні тенденції, коли росіяни все-таки вчаться та роблять висновки", – додав співрозмовник.

Андрійко про зміну тактики росіян: дивіться відео

Що відбувається на фронті: останні новини