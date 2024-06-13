У ВМС пояснили, як змінилася тактика ворога щодо підводних човнів у Чорному морі
Окупанти змінили тактику в Чорному морі. Зокрема, позмінно виводять по одному підводному човну, який становить загрозу через ракети "Калібр".
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ. Також Дмитро Плетенчук розповів про тактику ворога детальніше, передає 24 Канал.
Дивіться також "Висаджувати десант там немає де": куди росіяни перебазовують Чорноморський флот
Росія змінила тактику в Чорному морі
Спікер зауважив, що останнім часом росіяни стали позмінно виводити в Чорне море по одному підводному човну, що становить загрозу через "Калібри".
Вони там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна,
– пояснив Дмитро Плетенчук.
Додав, що в агресора є 4 підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, 3 з яких – носії крилатих ракет "Калібр".
І вони змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій. І він навіть одну з тих ракет запустив кілька днів тому, правда, безрезультатно,
– наголосив речник ВМС й уточнив, що ворожа ракета була випущена по Миколаївській області.
Цікаво Україна знайшла альтернативу Starlink для ударів в акваторії Криму
Яким було завдання росіян у Чорному морі
- У коментарі 24 Каналу Дмитро Плетенчук зауважив, що від початку повномасштабної війни Росія хотіла повністю захопити контроль над Чорним морем з боку України. Однак, окупантам так і не вдалося цього зробити. І це реально одна з важливих перемог нашої держави, наголосив Дмитро Плетенчук.
- Спікер зазначив, що Україна відігнала російські кораблі від північно-західної частини Чорного моря. Ворожим суднам небезпечно перебувати навіть у центральній його частині. Тому загарбники відводили кораблі до того ж Новоросійська.
- Також речник додав, найголовніше те, що зараз Росія не має можливості впливати на український зерновий коридор.