У ВМС пояснили, як змінилася тактика ворога щодо підводних човнів у Чорному морі

Окупанти змінили тактику в Чорному морі. Зокрема, позмінно виводять по одному підводному човну, який становить загрозу через ракети "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ. Також Дмитро Плетенчук розповів про тактику ворога детальніше, передає 24 Канал.

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Росія змінила тактику в Чорному морі

Спікер зауважив, що останнім часом росіяни стали позмінно виводити в Чорне море по одному підводному човну, що становить загрозу через "Калібри".

Вони там зараз перебувають, як ми бачимо, позмінно. Це така тактика, яку обрав наш ворог: присутність в акваторії Чорного моря відбувається безпосередньо завдяки наявності там на постійній основі підводного човна,

– пояснив Дмитро Плетенчук.

Додав, що в агресора є 4 підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні, 3 з яких – носії крилатих ракет "Калібр".

І вони змінюють єдиний підводний човен, який не є носієм. Виходить, що у них в морі присутній носій. І він навіть одну з тих ракет запустив кілька днів тому, правда, безрезультатно,

– наголосив речник ВМС й уточнив, що ворожа ракета була випущена по Миколаївській області.

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