Чи може новий командувач врятувати флот Росії: Світан назвав важливий нюанс

Новим командувачем військово-морського флоту Росії став Алєксандр Моїсеєв. Його попередника звільнили після того, як Україна знищила черговий російський корабель.

В етері 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан припустив, як кадрові зміни вплинуть на ситуацію у Чорному морі. У розвідці Британії повідомили, що перше завдання Моїсеєва полягатиме в стабілізації безпекової ситуації та впровадженні змін, які мають призвести до покращення боєздатності чорноморського флоту країни-агресора.

Зверніть увагу Унікальний випадок: чому звільнили командувача російського флоту

Чому зміна командування флоту не допоможе Росії зберегти кораблі

На думку військового експерта, кадрові зміни командування військово-морських сил Росії абсолютно нічого не дадуть. Річ у тім, що є таке поняття, як обставина непереборної сили. Чорне та Азовське моря – це закриті водоймища. Льотчики й моряки називають їх умивальниками, адже вони мають один вхід та вихід.

Ні новий, ні старий, жоден командувач з цим нічого не зробить,

– переконаний Світан.

Російський чорноморський флот закритий у цій водоймі й доки не буде знищений та затоплений, наші спецслужби не заспокояться. Для цього Україна має вже понад десяток засобів ураження.

Зараз росіяни, як таргани забилися в бухти й не виходять, адже розуміють, що Сили оборони завдаватимуть удари поки повністю не затоплять ворожий флот.

"Неважливо, чи змінюють вони в цьому борделі дівчаток або ліжка, він однаково буде розігнаний", – додав військовий експерт.

Що відомо про нового командувача ВМФ Росії

Алєксєй Моїсеєв народився у 1962 році. Нині новопризначеному командувачу військово-морського флоту Росії 62 роки.

Мойсеєв, як і його попередник адмірал Ніколай Євменов – підводник, був командиром стратегічного підводного човна К-407 "Новомосковск", з 2003 року почав дертися по кар'єрній драбині з посади заступник командира ескадри підводних човнів й вже у 2012 році став вже командувачем підводними силами північного флоту, у 2020 році отримав звання адмірала.

Моїсеєв з 2012 до 2016 року обіймав посаду командувача підводних сил північного флоту, згодом його призначили начальником штабу північного флоту. Після цього став заступником начальника генерального штабу збройних сил країни-агресора.

З травня 2018 року виконував обов’язки командувача чорноморського флоту, після чого був офіційно призначений на посаду. У 2019 році Моїсеєв обійняв пост командувача північного флоту ВМФ Росії.