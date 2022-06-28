"Росія знала, що тут ТРЦ, але вдарила": фото й відео моторошних наслідків атаки на Кременчук

На кадрах, опублікованих у мережі, видно моторошні наслідки атаки на торговий центр в Кременчуці. Зокрема, рятувальники продовжують роботу та дістають з-під завалів тіла загиблих людей.

Інформацію щодо жахливих наслідків опублікували рятувальники. Станом на 00:30 28 червня пожежу вдалось локалізувати.

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28 червня о 00:30 пожежу в будівлі торгового центру "Амстор" у місті Кременчук локалізовано на площі 10 тисяч 300 метрів квадратних,

– повідомили рятувальники.

Очільник ДСНС Сергій Крук повідомив, що:

рятувальники продовжують працювати на місці ракетного обстрілу торговельного центру у Кременчуці;

основні задачі працівників ДСНС зараз – проведення аварійно-рятувальних робіт, розбір завалів та ліквідація осередків пожеж.

Станом на 01:18 28 червня, відомо про 16 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – доправили в лікарню. Проте інформація оновлюється.

"Всі групи реагування працюють в посиленому режимі. На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово. Ще раз хочу наголосити: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", – закликав Крук.

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