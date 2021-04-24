Росія знищила відносини, – прем'єр Чехії

Після скандалу з висиланням дипломатів, Росія та Чехія домовились залишити у посольствах по 7 дипломатів. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Росія знищила стосунки між країнами.
Джерело:denik.cz
Прем'єр Чехії в інтерв'ю чеському виданню розповів про стосунки з Росією після гучного дипломатичного скандалу. Додав також, що після найближчого засідання Європейської ради чекає на жорстку реакцію країн ЄС на вибухи у Врбетіце.
До речі Працівники ГРУ Росії були у Болгарії, коли там вибухнули склади зі зброєю, – ЗМІ
Чеський прем'єр про стосунки з Кремлем
Андрій Бабіш розповів про роль Росії в загостренні ситуації.
Те, що відбулося – обурливо. Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємини, які зараз досягли точки замерзання. Чехія зацікавлена в справедливих відносинах з Росією як між двома суверенними державами,
– сказав Бабіш.
До того ж політик пояснив, що тільки зараз оприлюднили інформацію про ймовірну причетність Росії до вибухів у Врбетіце тому, що спецслужби довгий час шукали докази та їх підтвердження. Однак політик додав, що на події мають відреагувати в ЄС.
"7 травня відбудеться Європейська рада, де я звернуся до наших партнерів, щоб висловити солідарність. Упевнений, що від них буде чітка реакція, і вона не обмежиться усними заявами. Я думаю, що цього чекає не тільки уряд, а й усі громадяни Чехії", – заявив прем'єр.
Коротко про скандал між Росією та Чехією
- 17 квітня чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді Чехія видворила 18 російських дипломатів, яких підозрюють в шпигунстві на користь російських спецслужб.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. За словами чеської сторони це фактично паралізувало роботу посольства, адже вони повідомили, що у російському посольстві працює фактично вдвоє більше людей.
- Тоді Чехія поставила ультиматум – якщо Кремль не поверне висланих чеських дипломатів, то Чехія прирівняє кількість російських дипломатів у Чехії до чисельності чеських у Росії.
- 23 квітня у посольствах Чехії та Росії залишилось по 7 дипломатів.
- 23 квітня Путін ввів обмеження щодо посольств "недружніх країн".