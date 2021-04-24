Росія знищила відносини, – прем'єр Чехії

Після скандалу з висиланням дипломатів, Росія та Чехія домовились залишити у посольствах по 7 дипломатів. Прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Росія знищила стосунки між країнами.

Прем'єр Чехії в інтерв'ю чеському виданню розповів про стосунки з Росією після гучного дипломатичного скандалу. Додав також, що після найближчого засідання Європейської ради чекає на жорстку реакцію країн ЄС на вибухи у Врбетіце.

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Чеський прем'єр про стосунки з Кремлем

Андрій Бабіш розповів про роль Росії в загостренні ситуації.

Те, що відбулося – обурливо. Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємини, які зараз досягли точки замерзання. Чехія зацікавлена ​​в справедливих відносинах з Росією як між двома суверенними державами,

– сказав Бабіш.

До того ж політик пояснив, що тільки зараз оприлюднили інформацію про ймовірну причетність Росії до вибухів у Врбетіце тому, що спецслужби довгий час шукали докази та їх підтвердження. Однак політик додав, що на події мають відреагувати в ЄС.

"7 травня відбудеться Європейська рада, де я звернуся до наших партнерів, щоб висловити солідарність. Упевнений, що від них буде чітка реакція, і вона не обмежиться усними заявами. Я думаю, що цього чекає не тільки уряд, а й усі громадяни Чехії", – заявив прем'єр.

Коротко про скандал між Росією та Чехією