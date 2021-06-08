Під прикриттям реконструкції: Росія знищує історичну пам'ятку "Херсонес Таврійський"

Російські загарбники реконструюють "Херсонес Таврійський" до невпізнанності. Своїми діями вони знищують українську історичну пам'ятку, яка входить до об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО.

Ця історія почалася ще у 2015 році, коли тодішній губернатор Севастополя призначив керувати цим унікальним об'єктом далекого від науки та археології представника Московського патріархату. Тодішні працівники зустріли таке рішення криками "ганьба", але їм швидко пояснили різницю між європейською Україною та окупаційною Росією.

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Пам'ятку перетворюють на об'єкт розваг

Під прапором російської влади почалося поступове перетворення історичної пам'ятки на розважальний об'єкт. Незаконні будівельні роботи, "модернізація" і "доброустрій" спрямовані на перевтілення музею-заповідника в шоу-майданчик.

Пам'ятаю, коли ще були руїни цього храму і він відновлювався при Україні. Зараз відбувається якесь неподобство. Він перетворюється на шоу-майданчик, на якому будуть проводити маскаради, театральні вистави, може й щось гірше,

– розповіла жителька Севастополя Ольга Сивкова.



Історичну пам'ятку перетворюють на розважальний об'єкт / Скриншот з відео 24 каналу

У заповіднику звели трибуни для глядачів

Ландшафтні види на будівництві зіпсували огорожею. У заповіднику звели трибуни для глядачів і почали проводити оперні спектаклі, які відвідував особисто Володимир Путін.

Однак російському президенту здалося, що таких "звершень" недостатньо, тому він схвалив продовження варварської "модернізації" археологічного заповідника "Херсонес Таврійський".

Знаю, що там проводять розкопки, йде робота, але цього поки недостатньо. Ми повинні зробити ще більше, будемо розвивати "Херсонес" і далі,

– заявив Путін.

У Севастополі відбулися пікети

Під час так званого "доброустрою" в Херсонесі з'явилися недоречні дерев'яні доріжки та будки, а також безліч сучасних електронно-сенсорних пристроїв й розтягнуті електричні кабелі, від яких живлять систему освітлення.

Подекуди доріжки вимостили навіть сучасною тротуарною плиткою, а під час будівельних робіт бульдозерами знищили археологічні цінності та артефакти. Проти "модернізації" "Херсонеса" та його перетворення на шоу-майданчик виступають місцеві активісти.

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"Протягом останніх 3 років ми бачимо численні факти пошкодження давніх будівель, пошкодження античного виду самого "Херсонеса", – розповів мешканець Севастополя.



"Херсонес Таврійський" / Фото Unsplash

Реставратор подав позов до суду

Колишній реставратор музею-заповідника Анатолій Туманов навіть подав позов до місцевого російського суду, вимагаючи в окупантів зупинити так звану "реконструкцію" заповідника.

"На жаль, суд першої інстанції не потребував за моїми клопотаннями ні проєктної документації, ні актів прихованих робіт, ні розділу про будівництво – взагалі ніяких документів. Нічого не потребували, хоча я подавав клопотання 2 рази", – розповів Анатолій Туманов.

Україна привертає увагу до проблеми

На жаль, боротьба місцевих активістів проти окупаційної влади може бути нерезультативною. Україна ж докладає максимум зусиль, аби привернути до цієї проблеми увагу світової спільноти.

Ми повинні просто документувати, розслідувати ці злочини, залучати інші держави, Інтерпол та арештовувати людей, причетних до цих робіт в інших країнах,

– наголосив співробітник Інституту держави та права імені Володимира Корецького Олександр Малишев.

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Наступна сесія Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО запланована на червень – липень 2021 року. Під час її проведення є підстави добиватися внесення "Херсонеса Таврійського" до переліку об'єктів, які перебувають під загрозою.

Крім того, постійно обговорюють питання щодо моніторингової місії ЮНЕСКО. Її члени вже готові приїхати в окупований Крим, але лише за умови гарантії безпеки. Однак поки цього немає, тому моніторинг проводять лише на відстані.