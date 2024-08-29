Росія знову атакувала "Шахедами" Київ: є збиття та пошкодження будинків

Вночі 29 серпня ворог вкотре атакував "Шахедами" столицю. У КМВА розповіли про наслідки.

Там зазначили, що повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин.

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Наслідки нічної атаки на Київ

Третя повітряна атака на Київ за останні 4 дні. І знову масована. Цього разу ворог застосував виключно ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed,

– ідеться в повідомленні.

В КМВА зазначили, що на Київ російські дрони летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області Росії ще до опівночі, близько 23:00. Також там додали, що на столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.

"Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога", – повідомили в КМВА. Водночас там наголосили, що точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.

Зрештою, внаслідок нічної атаки Росії є пошкодження.

Так, в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,

пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. "Оперативні служби слідують", – зазначили там.

В КМВА підкреслили, що інформації щодо потерпілих не надходила.

"Дані оперативного зведення уточнюються. Наші воїни протиповітряної оборони знову були сьогодні на висоті, відмінна робота, дякуємо", – наголосили там.

Там також підкреслили, що завжди при оголошенні повітряної тривоги варто прямувати до укриття. До слова, о 7:57 у Києві знову оголосили повітряну тривогу.