Загроза ударних БпЛА: Росія вкотре запустила "Шахеди", де зараз ворожі дрони

Ввечері 21 жовтня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. У частині областей оголошено тривогу.

Про загрозу "Шахедів" повідомили Повітряні сили. Де зараз російські безпілотники, передає 24 Канал.

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