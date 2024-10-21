Загроза ударних БпЛА: Росія вкотре запустила "Шахеди", де зараз ворожі дрони
Джерело:Повітряні сили
Ввечері 21 жовтня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. У частині областей оголошено тривогу.
Про загрозу "Шахедів" повідомили Повітряні сили. Де зараз російські безпілотники, передає 24 Канал.
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Де зараз тривога: дивіться на карті Безпілотники на межі Сумської та Полтавської областей. Курс західний. Пуск КАБ російською тактичною авіацією на Запоріжжі. Російські дрони на Сумщині. Курс південний. Чернігівська, Полтавська області – загроза застосування ворогом балістичного озброєння. Ворожі БпЛА в південно-східній частині Дніпропетровщини. Курс північний. Загроза ударних дронів на Сумщині. На Харківщині загроза ударних БпЛА.
Де зараз тривога: дивіться на карті
Безпілотники на межі Сумської та Полтавської областей. Курс західний.
Пуск КАБ російською тактичною авіацією на Запоріжжі.
Російські дрони на Сумщині. Курс південний.
Чернігівська, Полтавська області – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Ворожі БпЛА в південно-східній частині Дніпропетровщини. Курс північний.
Загроза ударних дронів на Сумщині.
На Харківщині загроза ударних БпЛА.