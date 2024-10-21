Загроза ударних БпЛА: Росія вкотре запустила "Шахеди", де зараз ворожі дрони

21 жовтня 2024, 21:10
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Повітряні сили

Ввечері 21 жовтня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. У частині областей оголошено тривогу.

Про загрозу "Шахедів" повідомили Повітряні сили. Де зараз російські безпілотники, передає 24 Канал.

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21:26, 21 жовтня

Де зараз тривога: дивіться на карті

21:15, 21 жовтня

Безпілотники на межі Сумської та Полтавської областей. Курс західний.

21:15, 21 жовтня

Пуск КАБ російською тактичною авіацією на Запоріжжі.

20:54, 21 жовтня

Російські дрони на Сумщині. Курс південний.

20:31, 21 жовтня

Чернігівська, Полтавська області – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

20:29, 21 жовтня

Ворожі БпЛА в південно-східній частині Дніпропетровщини. Курс північний.

20:12, 21 жовтня

Загроза ударних дронів на Сумщині.

20:04, 21 жовтня

На Харківщині загроза ударних БпЛА.