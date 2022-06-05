Росія знову бреше: в Укрзалізниці розповіли про цілі та наслідки ракетних ударів по Києву

Російські окупанти вперше за тривалий час здійснили ракетний обстріл столиці. Вони вирішили прибрехати про свої успіхи у цій атаці, оскільки реальними здобутками похизуватися не можуть.

Російські окупанти вирішили на рівному місці вигадати собі нову перемогу. В їхній фантазії на території Дарницького вагоноремонтного заводу, в який вони влучили, були танки та бронетехніка.

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Чергова брехня російських окупантів

Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін, сьогодні, 5 червня, ракети російських окупантів знову атакували залізничну інфраструктуру. 4 ворожі ракети "прилетіли" в Дарницький вагоноремонтний завод, який розташований на лівому березі Києва.

Камишін повідомив, що це доволі "стандартна" ситуація, залізничники завжди оперативно реагують на обстріли та швидко усувають усі проблеми, які спричиняють ворожі боєприпаси. Попри ракетні "прильоти", рух пасажирських поїздів не затримувався.

Укрзалізниця не робила жодних заяв про пошкодження, а от міноборони російських окупантів поспішило збрехати про здобуту "перемогу". Мовляв, на території заводу нібито були танки Т-72 та інша бронетехніка.

Офіційно заявляю – на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції,

– заявив Камишін.

Глава правління Укрзалізниці також запросив українських та іноземних журналістів відвідати територію підприємства, побачити наслідки обстрілів та вкотре переконатися в тому, що все, що говорять російські окупанти – це брехня.

Новини з фронту: останні події

Російські окупанти обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню. На жаль, внаслідок їхніх дій є загиблі та постраждалі.

У Сєвєродонецьку тривають важкі бої, ЗСУ контролюють половину міста та блокують усі спроби російських окупантів просуватися далі. З Лисичанська, який опинився під шаленим вогнем ворога, вдалося евакуювати 66 людей.

На Півдні російські окупанти намагалися піти в наступ, але ця спроба закінчилася провалом. Ворог зазнав втрат та відступив на попередні позиції. ЗСУ роблять усе для того, щоб звільнити від загарбників українські землі.

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