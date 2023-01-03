Росія знову мерзне: у Якутську тисяча сімей залишилася без тепла в -49

У Якутську – зовсім не українська поточна погода: стовпчики термометрів показують -42 градуси нижче за нуль. Ба більше, тут сталася аварія на місцевій електропідстанції. У підсумку понад тисяча сімей лишилися без світла та тепла.

У багатьох людей луснули в будинках батареї та каналізаційні труби. Натомість влада, як це часто буває у Росії, лише знизує плечима та відмовляється змінювати батареї, знищену техніку та майно. Доливають олії у вогонь і свята, адже багато магазинів зачинено.

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Будинки буквально замерзли – генератори не рятують

Як розповідають місцеві, морози – настільки люті, що за лічені години мікрорайон буквально замерз: майже тисяча приватних житлових будинків, тисяча сімей. Будинкам потрібно буде щонайменше капітальний ремонт. Інші ж кажуть, що їх не рятує навіть генератор.

Дуже важка ситуація. Жінки із місячними дітьми плачуть. У мене особисто двоє маленьких дітей, 3 та 6 років – ми під'єднали генератор, але вдома все одно холодно. Біля десятків будинків луснули труби. А із головою добу не могли зв'язатися,

– бідкаються росіяни.

Зараз жителі Якутська терміново шукають будівельні фени, генератори, теплові гармати, але через свята магазини – зачинені.



Погода у Якутську не тішить / Cкриншот із сайту погоди

Чиновники кажуть, що усе під контролем, але повернення тепла не обіцяють

Мерія Якутська уже звітує і про так званий оперативний штаб, і про роздавання генераторів постраждалим. Щоправда, останні заявляють: на всіх не вистачає.

Крім того, чиновники заявили, що уже почався ремонт пошкоджень на кабельній лінії. Водночас додають, що закінчення робіт не означає під’єднання опалення – після цього тільки розпочнеться збір постійної схеми енергопостачання. А у Якутськенерго заявили, що місцеві бригади виявилися "не готовими до усунення аварійної ситуації" власними силами.

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Через аварію Якутськ залишився без світла та тепла / Фото МНС Росії у Якутії

Схожа ситуація й у Бурятії

У столиці Бурятії Улан-Уде люди стикнулися зі схожою проблемою – через масове вимкнення електроенергії у домівках стало холодно та темно. І це при тому, що за вікном там – від -25 і нижче.

Крім того, через відсутність світла у місті не працюють магазини та торгові центри, а людей за добротою душевною виганяють на мороз.

За словами місцевих, така ситуація у місті – не вперше.