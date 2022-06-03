Росія знову палає: на сміттєвому полігоні під Норильськом виникла пожежа

Серія "бавовни" й пожеж у Росії продовжується. Цього разу палає сміттєвий полігон поблизу міста Норильськ.

Про це повідомив Дмитро Карасьов, мер російського населеного пункту, що у Красноярському краї, у своїх соціальних мережах. Інформацію підхопили й почали ширити російські пропагандистські так звані "ЗМІ".

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Пожежа на сміттєвому полігоні у Красноярському краї

За словами Карасьова, йому доповіли про два осередки займання на території полігону "Стройбитсервіс", що розташований поблизу Норильська. Інформація поступила близько 15:00 за московським часом.

Мер російського Норильська на місці пожежі / Фото соцмережі Карасьова

Очільник Норильська запевнив, що тримає ситуацію під власним контролем. Кумедно, що за його ж інформацією, російські надзвичайники взялися гасити пожежу водою та присипати вогонь снігом.

Гасіння ускладнюється сильним поривистим вітром. За необхідності, будуть залучені додаткові сили та засоби. Прошу утриматись від відвідин цього району,

– додав Карасьов.

Палає сміттєвий полігон поблизу російського Норильська: дивіться відео

Інші подібні інциденти у Росії

У ніч проти 3 травня у Набережних Челнах, що у Татарстані, спалахнув склад з пластиком та гумою. Загоряння відбулось на заводі "Алтин Полімер", після чого вогонь перекинувся на будівлю складу, розташованого неподалік. На місце пожежі приїхали аж 90 російських рятувальників та 32 одиниці спецтехніки, зокрема й пожежний поїзд. Пожежа охопила близько 1 тисячі квадратних метрів площі, а величезний чорний стовп диму здійнявся над частиною міста.

Тієї ж доби спалахнув вогонь у бізнес-центрі Москви під назвою "Гранд Сетунь плаза". З будівлі вивели близько 120 людей, втім пошуки станом на 10:00 продовжувались. Російські пожежники оголосили про максимальний рівень пожежі – п'ятий. Інформації про потерпілих чи жертв досі не було.

А ось Алтайський край вкотре охопили масштабні лісові пожежі. Це, до слова, не перший регіон й не перший подібний інцидент у Росії від початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

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