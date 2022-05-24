Росія знову пирскає санкціями: цього разу у немилості 154 члени Палати Лордів Британії

Росіяни продовжують смішити цивілізований світ своїми "дзеркальними санкціями". Вони досі вірять, що до них колись приїде бодай одна адекватна людина, не кажучи вже про якусь співпрацю.

Велика Британія стала потужним союзником України у війні з російськими окупантами. Ворог вирішив дуже своєрідно покарати еліту британців, заборонивши їм в'їжджати до Росії, подорожей куди жоден з них не планував.

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Санкції Росії проти лордів Великої Британії

Рашисти взялися лякати цивілізований світ, забороняючи те, чого і так ніхто не збирався робити – їхати до Росії. Окупанти переконані, що після війни проти України в них є бодай якісь шанси викликати інтерес адекватних людей.

МЗС Росії заявило про те, що у відповідь на березневі санкції Великої Британії забороняє 154 членам Палати Лордів британського парламенту в'їжджати до Росії. Що б вони там мали забути, аби здійснити таку подорож, рашисти не пояснили.

"Зазначені особи, яким відтепер закрито в'їзд у нашу країну, зробили безпосередній внесок у вироблення антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки, використали свій авторитет для нагнітання антиросійської істерії у Великобританії, потурали русофобському політичному курсу", – йдеться в заяві росіян.

Санкції проти Росії: останні новини

Російська нафта втрачає попит – ніхто не хоче купувати її в окупантів. На суднах у морі вже накопичилося понад 60 мільйонів барелів нафти з Росії – наразі це рекорд. Повідомляється, що на велику кількість цієї нафти рашисти не можуть знайти покупців.

Росіяни впевнено крокують назад у часі. В Росії зросла кількість кнопкових телефонів. Ні, справа не в бажанні росіян обмежити себе у користуванні соцмережами – імпорт смартфонів різко впав. Навіть китайські бренди, які не заявили про вихід з російського ринку, почали постачати окупантам менше своєї продукції.

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