Росія знову повторила трагедію Другої світової війни, – МЗС про обстріл Білогорівки

МЗС рішуче засудило цинічний авіаудар окупантів по школі в Білогорівці на Луганщині. Унаслідок цієї цинічної атаки загинули найімовірніше 60 людей.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Росія повторює злочини Другої світової війни. Ще більшого цинізму до цієї атаки додає те, що її здійснили напередодні Дня пам'яті та примирення.

Зауважте Школа сама по собі склалась повністю, шансів вижити там було мало, – Гайдай про Білогорівку

МЗС засудило російський злочин

Росія вчинила черговий військовий злочин, атакувавши школу в Білогорівці. Тому МЗС рішуче засудило дії країни агресорки.

Росія скоїла цей жорстокий військовий злочин напередодні Дня пам'яті та примирення, постійно повторюючи трагедію Другої світової війни,

– наголосили в МЗС.

Наслідки обстрілу Білогорівки: дивіться відео

Авіаудар по школі в Білогорівці: головне

У суботу, 7 травня, російські окупанти цинічно атакували школу в Білогорівці на Луганщині. У будівлі ховалося майже всі мешканці села, які не виїхали.

Школа була останнім прихистком для людей після того, як окупанти зруйнували місцевий клуб, де також переховувалися мирні мешканці.

Пожежу, яка виникла після обстрілу, вдалося ліквідувати.

У приміщенні на момент атаки перебували близько 90 людей, з яких вижили 27. Найімовірніше, що 60 мирних мешканців загинули.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти скинули на школу бомбу великої потужності, унаслідок чого будівля повністю зруйнована.

Також Гайдай додав, що через удар у приміщенні школи була надзвичайно висока температура, тому шансів вижити у мирних мешканців було, на жаль, дуже мало.

Рятувальники продовжують розбирати завали школи після удару. У ДСНС повідомили, що вдалося врятувати не 27, а 30 людей.

Більше про трагедію в Білогорівці в коментарі Сергія Гайдая: дивіться відео