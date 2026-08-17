Росія знову тероризувала дронами: як відпрацювала ППО, скільки є влучань

У ніч на 17 серпня Росія атакувала Україну 128 ударними БпЛА. Летіли безпілотники типу Shahed (зокрема, реактивні), "Гербера", дрони-імітаторами типу "Пародія".

Атака здійснювалася із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованого Донецька. Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

– просять у Повітряних силах.

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Нагадаємо, що Суми були під масованою атакою БпЛА. Були влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі.

Попередньо постраждала одна людина.