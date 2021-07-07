Росія знову заблокувала ініціативи України щодо розмінування і КПВВ на Донбасі

Російська делегація в Тристоронній контактній групі вчергове заблокувала ініціативи України з розмінування кількох ділянок на Донбасі. Крім того, окупанти створюють перешкоди для відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Про те, що Росія знову робить все, аби заблокувати українські ініціативи щодо Донбасу, повідомила українська делегація у ТКГ.

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Чергові перешкоди у питаннях Донбасу від Росії

На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування 19 ділянок, узгоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпеки підгрупи ТКГ,

– йдеться в повідомленні.

Також українська делегація повідомила, що Росія проігнорувала ще одну ініціативу України – відкриття КПВВ зі сторони окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Українська делегація продовжує зосереджувати роботу на необхідності

розблокування роботи КПВВ;

повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню;

узгодження плану розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об'єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;

створення безпечних умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.