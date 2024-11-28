Після масованої атаки Росія знову запустила "Шахеди": де зараз ворожі дрони

Росія вночі та вранці 28 листопада масовано атакувала Україну ракетами й ударними дронами. Вдень окупанти знову запустили "Шахеди".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.