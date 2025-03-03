Росія знову запустила "Шахеди": які області під загрозою атаки
У ніч на 3 березня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. У частині областей оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
Дивіться також Дрон влетів прямо у квартиру: страшні кадри наслідків атак по Харкову та області
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту Оновлення щодо руху російських дронів: На Чернігівщині загроза застосування ударних безпілотників з Полтавщини. Рух ударних БпЛА: Загроза на Сумщині. На Харківщині також загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку. На Запоріжжі й Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
Оновлення щодо руху російських дронів:
На Чернігівщині загроза застосування ударних безпілотників з Полтавщини.
Рух ударних БпЛА:
Загроза на Сумщині.
На Харківщині також загроза застосування ударних БпЛА з північного напрямку.
На Запоріжжі й Дніпропетровщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.