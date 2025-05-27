Росія знову запустила "Шахеди": повітряна тривога шириться Україною
Ввечері 27 травня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Через загрозу атаки "Шахедів" повітряну тривогу оголосили в низці областей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Де рухаються російські БпЛА
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.
БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію. Також група ударних БпЛА рухається через Харківщину. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група ворожих ударних БпЛА рухається через Сумщину. Курс – на Полтавщину.
БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію.
Також група ударних БпЛА рухається через Харківщину.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що група ворожих ударних БпЛА рухається через Сумщину. Курс – на Полтавщину.