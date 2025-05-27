Росія знову запустила "Шахеди": повітряна тривога шириться Україною

Ввечері 27 травня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Через загрозу атаки "Шахедів" повітряну тривогу оголосили в низці областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Де рухаються російські БпЛА

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