УКР РУС
16 січня 2025, 11:25
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Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині

Юлія Муріна

Після нічної атаки окупанти знову запустили по Україні ударні дрони вранці 16 січня. У частині областей оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. До речі, вночі оборонці неба збили 34 ворожі безпілотники.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

11:41, 16 січня

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

11:21, 16 січня

На Київщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

11:21, 16 січня

Тривога у Київській області. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

11:10, 16 січня

Рух ударних безпілотників:

  • на півночі Полтавщини на межі з Черкаською областю. Курс південно-західний;
  • на Чернігівщині рухаються у бік Київщини.
11:01, 16 січня

Загроза для Черкащини, зокрема, Золотоніського району.

10:33, 16 січня

БпЛА на півночі Полтавщини. Курс південно-західний.

10:02, 16 січня

Загроза на Чернігівщині.

09:50, 16 січня

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування окупантами ударних безпілотників у Сумській області.