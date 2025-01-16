Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині
Після нічної атаки окупанти знову запустили по Україні ударні дрони вранці 16 січня. У частині областей оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. До речі, вночі оборонці неба збили 34 ворожі безпілотники.
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Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
На Київщині загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Тривога у Київській області. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Рух ударних безпілотників:
Загроза для Черкащини, зокрема, Золотоніського району.
БпЛА на півночі Полтавщини. Курс південно-західний.
Загроза на Чернігівщині.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування окупантами ударних безпілотників у Сумській області.