Росія знову запустила "Шахеди": тривога на Київщині

Після нічної атаки окупанти знову запустили по Україні ударні дрони вранці 16 січня. У частині областей оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. До речі, вночі оборонці неба збили 34 ворожі безпілотники.

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