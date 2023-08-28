Росія переживає найгострішу кризу ресурсів: до якої техніки докотився ворог

Днями з'явилося відео, як у невстановленому місці та у невстановлений час з трала з'їжджає старий радянський танк Т-10 (ІС-8). Це відео без конкретики та верифікації викликало бурю емоцій. Мовляв, росіяни через дефіцит танків в Україну женуть брухт, що будувався за Сталіна.

Проблем більше, ніж користі

Однак я б у цьому випадку не поспішав би з такими висновками, поки й справді не встановлено факту їхнього відправлення в Україну.

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По-перше, Росія ще не вичерпала ресурс Т-62 і Т-54/55, які перебувають на зберіганні.

По-друге, танк Т-10 для свого часу був дуже непоганим і конкурентоспроможним.

У танка було для свого часу одне з найкращих бронювань. Він був більш захищеним ніж Centurion A41 або М60, а також мав непогані показники мобільності та один з кращих у класі питомий тиск на ґрунт. Дальність стрілянини так само вражала – понад 4 кілометри залежно від типу пострілу.

Однак у наших реаліях це мастодонт, який загубився у часі. Так, його можна використовувати як імпровізовану САУ, загалом, як використовують зараз окупанти не лише старі танки Т-62 та Т-54/55, а й навіть напівсучасні Т-90М "Прорив", Т-80БВМ, Т-72Б3. Але все ж таки Т-10 геморойний.

Насамперед цих танків залишилося дуже мало, при цьому велика їх частина не підлягає відновленню. Крім того, у Т-10 специфічна гармата 122-міліметрів Д-25ТА або М-62-Т2, якщо говоримо про танк Т-10М, що вимагають специфічні постріли, які не виробляються.

Ті самі постріли, що залишилися на зберіганні, у стані, коли вони самі становлять більшу загрозу для екіпажу, ніж для противника, якого обстрілюють.

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Крім цього, практично у всіх стволів вироблений ресурс та їх цілісність при відстрілі – аналогічно абсолютно непередбачувана.

Загалом дуже багато нюансів, які говорять не на користь зняття з консервації цих танків, бо геморою з ними ще більше ніж з Т-62 або Т-54/55.

З іншого боку, якщо Росія справді пішла на такі кроки, то це говорить про найгострішу ресурсну кризу, яку намагаються заткнути абсолютно всім.