20 жовтня, 09:29
Оновлено - 09:45, 20 жовтня
Росія зранку підступно вдарила по передмістю Дніпра: під ударом опинилися склади, є поранені
Росія атакувала передмістя Дніпра ударними безпілотниками. Країна-агресорка завдала удару по цивільній інфраструктурі.
Відомо про поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Які наслідки обстрілу?
У вівторок, 20 жовтня, Росія атакувала передмістю Дніпра. Ворог бив по складах.
На жаль, є 3 постраждалих. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками, він у важкому стані.
Де зараз загроза: дивіться карту
Також в ніч проти 20 жовтня Росія вдарила по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі Київщини. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі.