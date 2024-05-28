Росія зранку запустила "Шахеди" по Україні: тривога дійшла до Київської області
Російська армія зранку 28 травня запустили по території нашої держави дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у частині регіонів України оголошено повітряну тривогу.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Які області зараз під загрозою атаки, читайте далі в матеріалі.
БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв. "Кривий Ріг – ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу", – зазначили в Повітряних силах. Ударні дрони типу "Shahed" на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. В Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Рух російських БпЛА
БпЛА на Миколаївщині курсом на Миколаїв.
"Кривий Ріг – ударний БпЛА у напрямку міста з південного сходу", – зазначили в Повітряних силах.
Ударні дрони типу "Shahed" на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
В Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.