Росія зранку запустила "Шахеди" по Україні: тривога дійшла до Київської області

Російська армія зранку 28 травня запустили по території нашої держави дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у частині регіонів України оголошено повітряну тривогу.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту. Які області зараз під загрозою атаки, читайте далі в матеріалі.