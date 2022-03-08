Росія зруйнувала будівлі 4 консульств в Україні: МЗС висловлює рішучий осуд
У результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Крім того, унаслідок обстрілів зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
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Міністерство закордонних справ України зазначає, що вони рішуче засуджують обстріли збройними силами Росії приміщень іноземних дипломатичних установ в Україні.
Збройна атака Росії на приміщення дипломатичних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Віденських конвенцій про дипломатичні та консульскі зносини,
– йдеться у повідомлені.
У відомстві повідомили, що українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипломатичних установ на території України до позовів проти Росії в міжнародних судових інстанціях, аби притягнути країну-агресора до максимальної відповідальності за її злочини.
Закликаємо міжнародну спільноту засудити Росію за варварські обстріли цивільних об‘єктів в Україні, в результаті яких гинуть та отримують поранення цивільні люди, зокрема діти.
Нагадаємо, що окупанти свідомо блокують підвезення їжі та постачання води. Так, у Маріуполі від зневоднення померла дитина.
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