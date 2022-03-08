Росія зруйнувала будівлі 4 консульств в Україні: МЗС висловлює рішучий осуд

Крім того, унаслідок обстрілів зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Міністерство закордонних справ України зазначає, що вони рішуче засуджують обстріли збройними силами Росії приміщень іноземних дипломатичних установ в Україні.

Збройна атака Росії на приміщення дипломатичних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Віденських конвенцій про дипломатичні та консульскі зносини,

– йдеться у повідомлені.

У відомстві повідомили, що українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипломатичних установ на території України до позовів проти Росії в міжнародних судових інстанціях, аби притягнути країну-агресора до максимальної відповідальності за її злочини.

Закликаємо міжнародну спільноту засудити Росію за варварські обстріли цивільних об‘єктів в Україні, в результаті яких гинуть та отримують поранення цивільні люди, зокрема діти.

Нагадаємо, що окупанти свідомо блокують підвезення їжі та постачання води. Так, у Маріуполі від зневоднення померла дитина.