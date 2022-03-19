Росія зухвало продовжує спроби морського та інформаційного піратства, – ВМС ЗСУ
Джерело:Міністерство оборони України
Росія в акваторії Чорного та Азовського морів продовжує свої цинічні спроби морського та інформаційного піратства. Країна-агресорка розповсюджує дезінформацію через свої радіостанції НАВСТЕК.
Дії Росії вкотре підтверджують те, що вона є країною-окупантом. Вона хоче не лише окупувати Україну, але й акваторію Чорного та Азовського морів.
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У Міноборони підкреслили, що ще більш ганебним є те, що Росія апелює до Гаазької конвенції 1907 року "Про встановлення підводних, автоматично детонуючих від дотику мін". Її створили після російсько-японської війни, оскільки Росія порушувала закони та звичаї війни, зловживаючи застосуванням морських мін.
Однак ні тодішній царський уряд, ні теперішнє керівництво Росії не ратифікувало цієї Конвенції.
Та якщо вже говорити про війну з Японією, то в Міноборони пообіцяли, що зроблять усе можливе, щоб вона завершилася для Росії так само.
Російсько-японська війна
Борючись за вплив в Азії, Російська імперія в 1904 році оголосила війну Японії, яка за кількісним складом армії поступалася Росії. Тодішнє керівництво імперії було впевненим у тому, що війна мине швидко та переможно для неї.
Та у цій війні Росія зазнала нищівної поразки, що призвело до послаблення її міжнародного авторитету та похитнуло довіру населення імперії до царя. Поразка у війні стала однією з причин Першої російської революції.