Росія зупиняє експорт зерна та цукру до країн Євразійського договору
15 березня 2022 , 06:25Читать новость на русском
У Росії вирішили заборонити експорт зернових та цукру. Мовиться про заборону експорту в країни Євразійського договору.
Про це повідомили в кабміні країни-окупантки. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав відповідну постанову, передає 24 канал.
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Росія не експортуватиме зерно та цукор
У постанові російського уряду мовиться, що експорт зернових нібито тимчасово забороняють до країн Євразійського економічного союзу.
Водночас така ж заборона діятиме й на цукор для третіх країн.
При цьому в уряді Росії причин такого рішення не пояснюють.
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