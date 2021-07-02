"Порушує права росіян": Москва звернеться у ПАРЄ через закон про корінні народи України

У Кремлі обурилися через те, що росіян не внесли у список корінних народів України. Вони навіть заявили, що звернуться з резолюцією у ПАРЄ.

Росіян "знову утискають"

Російська влада дуже обурилася новим українським законом. Депутат держдуми Петро Толстий назвав документ "сегрегацією".

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи

Проєкт резолюції вже нібито підписали представники Вірменії, Угорщини, Сербії та Молдови.

Росія у своїй звичній манері маніпулює і перекручує факти, аби знову голосно заявити "про утиски росіян" в Україні. І паралельно з цим садить за ґрати кримських татар в окупованому Криму,

– заявив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, цей закон допоможе захистити корінні народи України, а також наблизить повернення Криму.

"Ми будемо боротися проти всіх цих маніпуляцій Росії в ПАРЄ", – запевнив парламентар.

Він наголосив, що закон не стосується нацменшин, серед яких і росіяни. Оскільки їх права вже й так захищає Конституція.

Що відомо про законопроєкт