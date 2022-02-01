Росія звинувачуватиме Україну, – міжнародник про нове засідання Радбезу ООН

Щоб зібрати нове засідання Ради безпеки ООН, треба мати підтримку 10 членів. Все залежатиме від того, як Росія подасть свої пропозиції.

Згідно з тими голосуваннями, які були станом на 31 січня, в України є стійка підтримка абсолютної більшості в Радбезі Організації Об'єднаних Націй. Про це розповів в ефірі 24 каналу експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко.

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Відповідно до правил ООН, Росія як постійний член Радбезу має можливість заблокувати будь-яке рішення. В цьому і полягає специфіка.

Сушко: Росія активно розганяє міфологію

"Тому я вважаю, що сам факт обговорення безпеки на найвищому у світі майданчику, який для цього призначений, це сама по собі добра новина. Цю проблему обговорюють, не чекають ескалації", – наголосив Сушко.

Що росіяни пропонуватимуть обговорювати всередині лютого? Це буде звинувачення у сторону України щодо так званої підготовки силового рішення питання на Донбасі. Вони дуже активно розганяють міфологію про те, що Україна нібито готується до силового вирішення і готують провокації, які створять матеріал для обговорень, знайдуть, можливо, український слід. Олександр Сушко Експерт з міжнародних відносин

Сушко розповів про засідання Радбезу ООН: дивіться відео

Росія може використовувати інфопривід

Сушко розповів, що сценарії дій Росії можуть бути різними. Держава-окупантка може говорити про те, що Україна готується до наступу на Донбасі.

"Можуть бути дії, які Росія використовуватиме як інформаційний привід. Нам сигналізують партнери, опираючись на дані розвідок, що Росія готує провокації: в окупованому Донбасі, Криму, на території Росії, щоб звинуватити в тому Україну", – сказав експерт.

Росія і засідання Радбезу ООН: що відомо

Російський представник Василь Небензя заявив, що Росія проведе власне засідання Ради безпеки ООН щодо України в середині лютого, коли сама головуватиме в Радбезі.

Москва очікувано заперечила будь-які плани вторгнення, а продовжила наполягати, що має право розміщати свої війська на своїй території там, де їй заманеться.

Після цього делегація Росії залишила засідання Радбезу ООН.

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