Москва звинуватила Україну в підготовці нападів на російську опозицію: як відреагували в ГУР
- Російська розвідка звинуватила Україну у підготовці нападів на російську опозицію за кордоном та іноземні судна в Балтійському морі.
- Представник ГУР Андрій Юсов назвав ці заяви "примітивною спробою організувати хоч якесь алібі" для дій російських спецслужб.
Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Україна готує серію нападів на представників російської опозиції за кордоном. Там також впевнені в тому, що вона нібито хоче підірвати іноземні судна в Балтійському морі.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував такі звинувачення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Insider.
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Що у ГУР відповіли на звинувачення Росії
Російська розвідка вважає, що українські спецслужби готують "серію резонансних антиросійських провокацій". Окрім цього, там заявили, що держава буцімто хоче підірвати іноземні судна в Балтійському морі російськими мінами, щоб звинуватити в цьому Росію.
Ця тема (російські опозиціонери – 24 Канал) не становить інтересу для українських спецслужб. Однак, Україна та українська розвідспільнота працюють у тісній взаємодії з міжнародними партнерами в усіх напрямках, включно із захистом прав людини,
– заявив Юсов.
У коментарі The Insider представник ГУР Андрій Юсов також сказав, що такі заяви є "примітивною спробою організувати хоч якесь алібі" для продовження майбутніх спецоперацій російських спецслужб за кордоном.