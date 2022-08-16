росія звинуватила Велику Британію у порушенні кордону літаком-розвідником

У росії заявили, нібито британський літак порушив кордон у районі мису Святий Ніс. Повітряні сили держави-агресорки підняли свій винищувач.

росія звинуватила Велику Британію у порушенні кордону літаком

Мовиться про літак радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби RC-135. Заяву міноборони держави-агресорки процитували російські ЗМІ, передає 24 канал.

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росіяни заявили, мовляв, над акваторією Баренцевого моря виявили невідому повітряну ціль, яка прямувала у бік російського державного кордону – британський літак.

Тоді окупанти підняли свій винищувач МіГ-31бм, який "витіснив" RC-135.

Російський літак зайшов у зону ППО Аляски

Протягом двох днів російський літак-розвідник двічі заходив у зону ППО Аляски. Про це повідомили 11 серпня, однак зазначили, що суверенного простору США чи Канади він не порушував.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки помітило російський літак. Він залишався в міжнародному повітряному просторі.

Скільки літаків втратила росія

Від початку свого повномасштабного вторгнення росія втратила чимало військової техніки. Зокрема, аж 233 літаки, 195 гелікоптерів та 787 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, ЗСУ вже ліквідували 43 750 окупантів. Лише за останню добу вдалося знищити 200 загарбників.

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