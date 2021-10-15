Росія звинуватила есмінець США у порушенні морських кордонів: показали відео "погоні"

У Москві заявили, що американський есмінець Chafee 15 жовтня спробував порушити російський кордон в морі біля затоки Петра Великого, що в районі Владивостока. Ця зона нібито була закрита для судноплавства.

Російський корабель "Адмірал Трібуц" вимагав змінити курс. Про це завили в міноборони Росії.

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Зона нібито була закрита для судноплавства

Інцидент стався близько 10:00 за київським часом. Стверджують, що район був закритий для судноплавства через проведення стрільби під час російсько-китайських навчань. У міністерстві кажуть, що американці замість цього стали сигналізувати, що піднімають з борта вертоліт, а змінити курс не можуть.

Почалась "погоня"

З 14 по 17 жовтня в акваторії Японського моря проходять російсько-китайські навчання "Морська взаємодія – 2021". Росіяни та китайці відпрацьовують маневрування, артилерійські стрільби та блокування підводного човна.

Тоді "Адмірал Трібуц" взяв курс на витіснення американського есмінця. Коли між кораблями залишалося менше ніж 60 метрів, Chafee розвернувся.

Це вже не перший конфлікт у цьому місці

Біля затоки Петра Великого рік тому вже був схожий інцидент. Росія 24 листопада 2020 року звинуватила американський військовий корабель "Джон С. Маккейн" у перетині морського кордону. Москва навіть пригрозила протаранити есмінець США.

Після попередження американський корабель нібито вийшов у нейтральні води. Проте ВМС США заперечили будь-які протиправні дії та назвали заяву Росії помилковими.