Росія звинуватила Україну в атаці на цивільну інфраструктуру Криму: розвідка вже відреагувала

Росія заявила про атаку на Чорноморський флот у Севастополі 24 квітня і звинуватила Україну в обстрілі цивільної інфраструктури. У ГУР МО назвали подібні звинувачення "брехливою маніпуляцією".

Про це заявив речник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що наша держава дотримується міжнародних зобов'язань, а заява російського оборонного відомства щодо порушення Україною гумкоридору і атаки на цивільну інфраструктуру Криму ніщо інше, як "брехлива маніпуляція з боку держави агресора".

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Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою яка передбачає українські порти і цивільні порти. Коли мова йде про підконтрольну Україні територію, про останні згадані події в Криму, то мова про окуповану територію і військові об'єкти окупантів,

– заявив Андрій Юсов.

Та наголосив, що Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання які стосується зернового коридору.

До слова, в Росії заявили, що атаки на Чорноморський флот та інші об'єкти у Криму ставлять під загрозу подовження "зернової угоди" після 18 травня.

Росія звинувачує Україну: що відомо

В Кремлі стверджують, що 23 березня та 24 квітня Україна нібито атакувала пункти базування Чорноморського флоту у Севастополі та цивільну інфраструктуру Криму безекіпажними катерами з акваторії порту Одеса.

Країна-агресор також заявила, що вони начебто були розгорнуті районі гуманітарного коридору, задіяного для вивезення сільськогосподарської продукції з портів України.

Міністерство оборони Росії заявило, що востаннє Севастополь атакували "трьома безекіпажними швидкохідними катерами", тоді як місцева "влада" заявляла про атаку безпілотників на Чорноморський флот.