Росія звозить на Донбас нове озброєння, – розвідка

На територію тимчасово окупованого Донбасу впродовж цілого липня звозять нове озброєння. Його постачають з Росії.

Росія звозить озброєння на Донбас

У розвідці заявили, що командування російської армії продовжує посилювати бойові спроможності своїх найманців. Так, бойовиків постачають пальним та боєприпасами.

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Що звозять на окуповану територію:

понад 1,4 тисячі тонн пального,

протитанкові керовані ракети,

снайперські комплекси,

протитанкові та протипіхотні міни.

Крім того, після проведення ремонту на російських підприємствах, на Донбас перевезли самохідні артилерійські установки.

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