Росія звозить на Донбас нове озброєння, – розвідка

30 липня 2021 , 15:21
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Джерело:

Міністерство оборони

На територію тимчасово окупованого Донбасу впродовж цілого липня звозять нове озброєння. Його постачають з Росії.

Росія звозить озброєння на Донбас

У розвідці заявили, що командування російської армії продовжує посилювати бойові спроможності своїх найманців. Так, бойовиків постачають пальним та боєприпасами. 

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Що звозять на окуповану територію:

  • понад 1,4 тисячі тонн пального,
  • протитанкові керовані ракети,
  • снайперські комплекси,
  • протитанкові та протипіхотні міни.

Крім того, після проведення ремонту на російських підприємствах, на Донбас перевезли самохідні артилерійські установки.

Ситуація на Донбасі: останні новини

  • Впродовж доби 29 липня проросійські бойовики 9 разів порушили режим тиші. Вони обстрілювали позиції Збройних сил України неподалік Водяного, Шумів, Авдіївки, Південного, Золотого-4 та Новотошківського.
  • Ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
  • Крім того, біля Зайцевого окупанти дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.
  • На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав. 
Автор: Софія Мінджоса