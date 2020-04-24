16:48
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Росія, Китай та Іран проводять однакові кампанії з дезінформацію про коронавірус, – Помпео

      - Читать новость на русском
      Майк Помпео
      Майк Помпео / US Department of State

      Головними атрибутами сучасних протистоянь стали інформаційні війни та дезінформація. Саме таким займаються Росія, Китай та Іран в питанні про коронавірус.

      Відповідну думку озвучив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю Ларрі О'Коннору, яке опубліковано на сайті Державного департаменту США.

      До слова Влада Китаю вже в листопаді знала про небезпеку коронавірусу, – держсекретар США Майк Помпео

      Журналіст поставив йому питання, чи є докази того, що влада Ірану, Росії та Китаю, фактично, працюють разом над дезінформаційною кампанією про вірус. В тому числі намагаються звинуватити у всьому США. "Вони насправді працюють разом чи просто роблять це паралельно один від одного?", – спитав журналіст.

      "Ми бачимо, що ці повідомлення майже ідентичні. Теми однакові. Методи проєктування інформації приблизно однакові. Є звіт, він не класифікований і не опублікований, – в ньому йдеться про ці кампаніях по дезінформації", – відповів Майк Помпео.


      Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      До слова Пентагон розглядає ймовірність використання коронавірусу як біологічної зброї проти США

      Як приклад він навів заяву китайського вченого, який стверджує, що коронавірус походить з лабораторії в Массачусетсі.

      "Це просто цілковита дезінформація. І вона небезпечна, тому що вона позбавляє світ інформації, яка йому потрібна, щоб зберегти здоров'я людей та їх безпеку", – відзначив держсекретар США.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини США Майк Помпео
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Остерігайтеся російських та китайських "троянських коней", – The Washington Times
      сьогодні , 15:20 Остерігайтеся російських та китайських "троянських коней", – The Washington Times
      Блог Медіа
      Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      сьогодні , 13:30 Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      Олена Трибушна