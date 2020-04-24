Росія, Китай та Іран проводять однакові кампанії з дезінформацію про коронавірус, – Помпео

Головними атрибутами сучасних протистоянь стали інформаційні війни та дезінформація. Саме таким займаються Росія, Китай та Іран в питанні про коронавірус.

Відповідну думку озвучив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю Ларрі О'Коннору, яке опубліковано на сайті Державного департаменту США.

До слова Влада Китаю вже в листопаді знала про небезпеку коронавірусу, – держсекретар США Майк Помпео

Журналіст поставив йому питання, чи є докази того, що влада Ірану, Росії та Китаю, фактично, працюють разом над дезінформаційною кампанією про вірус. В тому числі намагаються звинуватити у всьому США. "Вони насправді працюють разом чи просто роблять це паралельно один від одного?", – спитав журналіст.

"Ми бачимо, що ці повідомлення майже ідентичні. Теми однакові. Методи проєктування інформації приблизно однакові. Є звіт, він не класифікований і не опублікований, – в ньому йдеться про ці кампаніях по дезінформації", – відповів Майк Помпео.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

До слова Пентагон розглядає ймовірність використання коронавірусу як біологічної зброї проти США

Як приклад він навів заяву китайського вченого, який стверджує, що коронавірус походить з лабораторії в Массачусетсі.

"Це просто цілковита дезінформація. І вона небезпечна, тому що вона позбавляє світ інформації, яка йому потрібна, щоб зберегти здоров'я людей та їх безпеку", – відзначив держсекретар США.