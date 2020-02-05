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      Росія може захопити ще частину України, – експерт про загрозу непостачання води у Крим

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      Експерт розповів про загрозу непостачання води у Крим / sobytiya.net

      В анексованому Криму катастрофічна ситуація із водою. Відомо, що у місті Сімферополь її вистачить лише на 100 днів. В ефірі 24 каналу директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов заявив, що Україна повинна продавати воду у Крим. В іншому випадку – Росія може захопити частину підконтрольної нам території та здійснювати водопостачання самостійно.

      За його словами, це великий ризик для України.

      Читайте також: Жодної води, – Кориневич про чутки щодо відновлення водопостачання до Криму

      "Ми бачили, що відбувалось на Донбасі. Такий самий сценарій ймовірний і зі сторони Кримського півострова. Це той величезний політичний ризик, який я вбачаю. Іншого не бачу", – ствердив Олексій Стародубов.

      Він уточнив, що Росія може захопити частину Херсонської області. За словами експерта, розв'язати проблему кримчан за допомогою постачання води з Кубані неможливо, адже там значно менша територія та кількість мешканців.

      В них лише два виходи: або з нами домовлятись, чого вони не хочуть робити, або просто захопити частину території України та контролювати водопостачання з території, яка підконтрольна нам на сьогодні,
      – розповів Стародубов.

      Що відомо про ситуацію з нестачею води у Криму?Україна на 85% забезпечувала Крим прісною водою через 400-кілометровий Північно-Кримський канал. Подачу припинили, коли росіяни захопили півострів. Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Тепер через відсутність води кримчани не вирощують рис та інші культури.

      Стало відомо, що в Сімферополі питної води вистачить лише на 100 днів. У місті ввели графік подачі води: з 6:00 по 10:00, та з 18:00 по 22:00. Лазні, сауни, басейни та мийки для авто зачинені. також вводять нові тарифи на воду у пляшках.

      Експерт розповів про загрозу непостачання води у Крим: відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Херсона
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