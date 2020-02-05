Росія може захопити ще частину України, – експерт про загрозу непостачання води у Крим

В анексованому Криму катастрофічна ситуація із водою. Відомо, що у місті Сімферополь її вистачить лише на 100 днів. В ефірі 24 каналу директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов заявив, що Україна повинна продавати воду у Крим. В іншому випадку – Росія може захопити частину підконтрольної нам території та здійснювати водопостачання самостійно.

За його словами, це великий ризик для України.

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"Ми бачили, що відбувалось на Донбасі. Такий самий сценарій ймовірний і зі сторони Кримського півострова. Це той величезний політичний ризик, який я вбачаю. Іншого не бачу", – ствердив Олексій Стародубов.

Він уточнив, що Росія може захопити частину Херсонської області. За словами експерта, розв'язати проблему кримчан за допомогою постачання води з Кубані неможливо, адже там значно менша територія та кількість мешканців.

В них лише два виходи: або з нами домовлятись, чого вони не хочуть робити, або просто захопити частину території України та контролювати водопостачання з території, яка підконтрольна нам на сьогодні,

– розповів Стародубов.

Що відомо про ситуацію з нестачею води у Криму?Україна на 85% забезпечувала Крим прісною водою через 400-кілометровий Північно-Кримський канал. Подачу припинили, коли росіяни захопили півострів. Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Тепер через відсутність води кримчани не вирощують рис та інші культури.



Стало відомо, що в Сімферополі питної води вистачить лише на 100 днів. У місті ввели графік подачі води: з 6:00 по 10:00, та з 18:00 по 22:00. Лазні, сауни, басейни та мийки для авто зачинені. також вводять нові тарифи на воду у пляшках.

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