Россия может захватить еще часть Украины, – эксперт об угрозе непоставки воды в Крым

В аннексированном Крыму катастрофическая ситуация с водой. Известно, что в городе Симферополь ее хватит только на 100 дней. В эфире 24 канала директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов заявил, что Украина должна продавать воду в Крым. В противном случае – Россия может захватить часть подконтрольной нам территории и осуществлять водоснабжение самостоятельно.

По его словам, это большой риск для Украины.

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"Мы видели, что происходило на Донбассе. Такой же сценарий вероятен и со стороны Крымского полуострова. Это тот огромный политический риск, который я вижу. Другого не вижу", – подтвердил Алексей Стародубов.

Он уточнил, что Россия может захватить часть Херсонской области. По словам эксперта, решить проблему крымчан с помощью поставки воды из Кубани невозможно, ведь там значительно меньше территория и количество жителей.

У них только два выхода: или с нами договариваться, чего они не хотят делать, или просто захватить часть территории Украины и контролировать водоснабжение с территории, подконтрольной нам на сегодня,

– рассказал Стародубов.

Что известно о ситуации с нехваткой воды в Крыму?Украина на 85% обеспечивала Крым пресной водой через 400-километровый Северо-Крымский канал. Подачу прекратили, когда россияне захватили полуостров. Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Теперь из-за отсутствия воды крымчане не выращивают рис и другие культуры.



Стало известно, что в Симферополе питьевой воды хватит только на 100 дней. В городе ввели график подачи воды: с 6:00 до 10:00, и с 18:00 до 22:00. Бани, сауны, бассейны и мойки для авто закрыты. также вводят новые цены на воду в бутылках.

Эксперт рассказал об угрозе непоставки воды в Крым: видео