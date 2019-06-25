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      Росія не втручалася у хід референдуму щодо Brexit: заява представника Facebook

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      Росія не втручалася у хід референдуму щодо Brexit
      Росія не втручалася у хід референдуму щодо Brexit / mnews.world

      Керівництво компанії Facebook оприлюднили підсумки свого внутрішнього розслідування щодо втручання Росії у хід референдуму щодо Brexit. Мова йде про референдум, який відбувся у червні 2016 року, щодо виходу Британії з ЄС.

      Результати розслідування Facebook

      Віцепрезидент Facebook, директор з комунікацій Ніколас Клегг заявив, що компанія провела внутрішній аналіз даних та зрештою не виявила жодної "істотної спроби" з боку зовнішніх сил вплинути на результат голосування, повідомили DW.

      Читайте також: ЄС готовий почекати з Brexit, поки Британія не проведе новий референдум, – The Times

      Він наголосив, що не варто пояснювати політичний землетрус у Великій Британії "змовою". Водночас Клегг вважає, скептичні настрої британців щодо членства в ЄС мають "глибше коріння".

      Цікавим є те, що Ніколас Клегг пояснив необхідність регулювання соціальних мереж державою. Зокрема, представник Facebook вказав на "термінову необхідність" створення нових норм щодо захисту даних, а також ведення виборчих кампаній і оцінки висловлювань, що розпалюють ненависть. 

      Що відомо про Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.


      Brexit у Великобританії

      До чого тут Росія

      Уряд Великобританії запідозрив Росію у втручанні в референдум про вихід країни з Євросоюзу. Припускається, що Росія могла вплинути на результати референдуму щодо виходу Британії з ЄС через розповсюдження фейкових новин англомовним інформаційним агентством Sputnik і телеканалом RT, а також за допомогою проплачених облікових записів у соціальній мережі Facebook.

      blog_ava
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      Теги: Brexit Новини Росії Великобританія Володимир Путін Євросоюз Російська пропаганда Розслідування Facebook Новини політики
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