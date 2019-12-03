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      Росія оголосила Ігоря Мосійчука в розшук: чому – усі деталі

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      Протести під російським посольством у Києві і Мосійчук / колаж 24 каналу

      Українського екснардепа звинувачують у "нападі" на російське посольство у Києві. Начебто його дії порушили нормальний порядок роботи дипустанови.

      Так, Мосійчука оголосили у розшук у головному слідчому управління СК Росії. Про це інформує його пресслужба.

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      В результаті злочинних дій Мосійчука та інших осіб був грубо порушений нормальний порядок роботи російської дипломатичної установи, майну посольства Росії в Україні завдано значних матеріальних збитків,
      – мовиться у повідомленні.

      Російські слідчі кажуть: вони отримали "беззаперечні докази" участі Мосійчука в нападі на посольство.

      Про який напад на посольство РФ у Києві йдеться:

      • Акції передувала низка важливих подій, що відбулися на території України – зокрема, на окупованому Донбасі. Так, 13 червня біля селища Добропілля окупанти вперше застосували російське озброєння, а вже наступного дня дані супутникової розвідки НАТО в Україні вказали: в Україні з'явились російські танки без маркування.
      • Протест під російським посольством мав спонтанний характер, жодна політична сила не робила попередніх заяв про проведення акції. Пізніше до неї приєднались активісти деяких сотень Самооборони Майдану, які на той момент ще залишались у Києві.
      • Активісти приносили із собою яйця, зеленку та фарбу, якими закидали стіни посольства. Окрім того, вони розібрали бруківку поруч із будівлею посольства і кидали її в вікна установи.
      • Ввечері 14 червня до посольства РФ прибув тодішній виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Він прийшов заспокоїти натовп і під час суперечки виконав відому кричалку "Путін – х**ло".
      • Рудьковський теж намагався заспокоїти людей біля посольства і для того, щоб довести протестувальникам спільну з ними позицію, кинув камінь у сторону посольства. Тим не менше, пізніше його все одно облили зеленкою.

       

      Рудьковський пожбурив камінь у бік посольства РФ, але його все ж облили зеленкою. Зараз його судять у Росії

      Крім того, в Росії до "кримінальної відповідальності" за нібито напад на дипустанову Росії залучили інших колишніх депутатів – Володимира Парасюка і Андрія Лозового.

      За аналогічним обвинуваченням перед російським судом вже постав Микола Рудьковський. На думку слідства, він у розпал російсько-української війни, 14 червня 2014 року, здійснив напад на російське посольство у Києві разом з активістами "Правого сектору". Рудьковський начебто закидав посольство РФ яйцями і облив фарбою, чим завдав збитків у 15 мільйонів рублів. Свою провину Рудьковський визнав, хоч і уточнив, що кидав в бік посольства один камінь, який так і не долетів до будівлі дипустанови.

      Що відомо про Миколу Рудьковського?Микола Рудьковський – народний депутат України 4, 5 та 7 скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів", а також міністр транспорту і зв'язку у другому уряді Віктора Януковича.

      У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна. Зокрема, мовилося про закордонні поїздки державним коштом. Після приходу до влади банди Януковича, всі звинувачення були зняті.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Україна – Росія Ігор Мосійчук Микола Рудьковський
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