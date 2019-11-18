Росія повернула Україні захоплені кораблі

Росія повернула Україні захоплені поблизу Керченської протоки військові кораблі. "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" вранці 18 листопада передали у відкритому Чорному морі.

Українські кораблі Росія повернула, бо "завершила необхідні слідчі дії" у справі кораблів, про це повідомляє пресслужба російського МЗС.

Важливо: У Росії прокоментували повернення захоплених кораблів Україні

Там також наголосили, що захоплені кораблі поблизу Керченської протоки країна-агресор вважає "речовими доказами". Тепер артилерійські катери ВМС України прямують до Одеси у супроводі буксирів "Титан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувального корабля "Сапфір".

Важливо! У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

У ВМС підтвердили початок процедури передачі

Командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко підтведив, що процеруда передачі завершується. пише "УНН".

Зараз закінчується прийом-передача – і ми розпочинаємо їх буксирування,

– сказав він.

Однак прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що "повернення кораблів ніяк не пов'язане із трибуналом", пише російський "Інтерфакс".

Екіпаж кораблів – 24 українські моряки – повернувся додому 7 вересня у межах обміну з Росією. Він відбувався у форматі 35 на 35 – тоді разом із моряками до України прибули і 11 в'язнів Кремля.

Який стан кораблів?

Про точний стан звільнених кораблів наразі інформації немає – вони пробули в російському полоні майже рік. Під час захоплення катер "Бердянськ" отримав пошкодження, а буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем.

Водночас Росія переконує, що її фахівці підтримують технічний стан кораблів українського флоту. Там стверджують, що вони "перебували під постійним наглядом". Фахівці нібито подавали на борт воду і електроенергію та забезпечували вентиляцію.

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Що треба знати про захоплення українських кораблів?

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.

Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу