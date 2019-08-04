Росія провокуватиме регіональні конфлікти в Україні, щоб відколювати регіони, – Клімкін

Росія зараз планує розхитувати ситуацію у південних областях України. А загалом РФ спробує провокувати не один великий конфлікт в Україні, а регіональні конфлікти, щоб відколювати регіони один від одного.

"Зараз загроза федералізація України за російською моделлю найбільша за всі роки незалежності. Це не якась абстрактна загроза, за цим стоять серйозні сценарії. Тому так важливо не дати Путіну роздовбати тут все всередині", – заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час спілкування з ветеранами війни на Донбасі.

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Провідну роль у спробі федералізації України насамперед, на півдні, гратимуть проросійські політичні сили на чолі з кумом російського президента Віктором Медведчуком, а також скуплені росіянами українські телеканали, переконаний Клімкін.

"У нас канали купуються оптом і в роздріб, тому найближчі роки будуть дуже і дуже серйозними. Путін намагатиметься висмикувати Донбас, український південь. Він більш ризикований з погляду російської пропаганди, ніж Харків. Наприклад, є загроза щодо Миколаєва. Росія спробує провокувати не один великий конфлікт, а регіональні конфлікти, щоб відколювати регіони один від одного", – наголосив міністр.

Тому, зазначив він, слід сконцентруватися на головному і залишити в минулому сварки, образи щодо маленьких речей.

Треба не дати тим, кого ми називаємо "проросійські сили", це ж не тільки Медведчук, взагалі стати гравцем в українському політичному полі,

– додав Клімкін.

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Дивіться відео про Віктора Медведчука:

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