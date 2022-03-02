Росіян ховають у братських могилах, щоб запобігти антисанітарії: потрібні холодильні камери

Поки маріонетки Путіна запевняють, що "втрат немає", в Україні виростають братські могили загиблих росіян. Трупи окупантів доводиться ховати разом, щоб запобігти антисанітарії.

Лише на сьомий день війни Росії таки довелося визнати, що їхні посіпаки зазнають втрат у війні проти України. Однак дані брехливо применшили: мовляв, у період із 24 лютого по 2 березня загинули лише 498 рашистів, але, за інформацією ЗСУ, насправді їхня кількість сягає вже 6 тисяч.

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Зважаючи на потепління, в Україні виникла реальна проблема: трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах. Лише так можна запобігти антисанітарії, зазначає радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, таких братських могил стає дедалі більше в різних частинах України.

Потрібно звернутися до наших європейських союзників, щоби в цілях гуманного ставлення до трупів загиблих рабів Путіна ми отримали мобільні морги-рефрижератори для збереження тіл загиблих,

– підсумував Геращенко.

Він також опублікував фото на підтвердження своїх слів. Увага, фото 18+!

Трупів росіян так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах / Фото з телеграму Антона Геращенка

Україні потрібні холодильні камери для збереження трупів окупантів / Фото з телеграму Антона Геращенка

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