Росіяни перелякані через F-16

2 серпня 2024, 18:58
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Віталій Портников

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Віталій Портников

Пєсков пообіцяв, що літаки F-16 не стануть для України "чарівною таблеткою", не змінять ситуацію на полі бою, а будуть знищуватися російськими збройними силами. Однак попри таку зухвалість, той факт, що Пєскову довелося коментувати появу F-16 в Україні, говорить про серйозну стурбованість росіян.

Війна на виснаження обох сторін

Звичайно, ми не знаємо, яка кількість літаків буде у розпорядженні української армії. Також зрозуміло, що на війні не існує ніяких "чарівних таблеток". 

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний недарма писав, що змінити ситуацію у війні може лише реальний технологічний прорив, перспектива якого наразі не проглядається. Разом з тим очевидно, що будь-яка сучасна зброя, яку отримає українська армія демонструє, що у російських ЗС ситуація з озброєнням не така райдужна, як кажуть пропагандисти.

Російська армія також виснажилася за 2 роки війни. Той факт, що Владімір Путін змушений постійно збільшувати виплати за участь у війні проти України, говорить про зменшення ентузіазму навіть у тих соціальних верств, на які Путін розраховував, коли починав війну.

Саме тому поява F-16 в Україні збентежила російських політиків і пропагандистів. Це важко не помітити у їхніх коментарях. Російські політики переконали себе, що цих літаків на озброєнні ЗСУ не буде, а тому можна і далі намагатися безкарно знищувати українську цивільну інфраструктуру і створювати умови, за яких українці будуть виїжджати зі своєї країни або жити у скруті.

Поява F-16 показує, що війна буде не лише на виснаження України, а й на виснаження Росії. Це подарунок, який Путін робить росіянам на довгі післявоєнні десятиліття. Говорити про якісь перспективи Росії неможливо після того, як:

  • Росія отримала санкційний удар від Заходу;
  • вся її економіка починає перебудовуватися у бік пріоритетів ВПК;
  • Кремль остаточно визначився, що пріоритетом розвитку держави буде її повернення у кордони СРСР. 

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Росія прирікає на лише українців, а й росіян

Росія несе горе і безвихідь не лише тим країнам, на які вона нападає. Вона прирікає і самих росіян, при всій їхній відданості ідеї територіальної інтеграції з колишніми радянськими республіками, яким також буде непереливки.

Також буде непереливки й на лінії фронту. Поява сучасної зброї дозволить ефективніше знищувати окупантів упродовж наступних років виснажливої війни. Це означає, що ще більше російських жінок не дочекаються своїх чоловіків з фронту, ще більше російських матерів будуть приходити на безкінечні цвинтарі тих, хто взяв участь у війні. Ще більше дітей будуть ставати сиротами, а ніякі подачки Путіна не замінять їм батьків.

Поява цієї сучасної зброї також відкриває дорогу до того, що Україна отримає й інші літаки сучасної комплектації. Коли велика війна лише почалася і нам називали терміни отримання F-16, багатьом це здавалося дуже далеким, особливо тим, які думали, що війна завершиться за 2 – 3 місяці.  

Зараз більшість населення України вже усвідомлює, що мовиться про багаторічний конфлікт без перспективи завершення в осяжному майбутньому. Щоб вижити у цьому конфлікті, потрібна сучасна зброя. Чим більше її буде, тим більше буде у нас шансів відбитися від російської агресії у 20-ті, а, можливо, і 30-ті роки воєнного 21 століття.

Ми маємо разом святкувати отримання цієї нової зброї, очікувати, що у наступні роки її буде більше. Важливо, щоб Росія панікувала через це. Адже якщо вона буде панікувати, то, може, це рано чи пізно дозволить росіянам усвідомити всю "перспективність" війни на виснаження.

Автор: Віталій Портников