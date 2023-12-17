У росіян "мінус" Су-25: Повітряні сили розповіли, чи причетні

Росіяни у мережі розповідають про те, що у них стало на один Су-25 менше. У Повітряних силах відреагували на цю новину та розповіли, чи причетні до втрати ворога.

Ввечері 17 грудня російські пабліки почали активно поширювати інформацію про те, що у ворога стало на один Су-25 менше. Усі бажали йому "вічного польоту". 24 Канал очікував на офіційну заяву від Повітряних сил, яка не забарилася. Командувач Повітряних сил Микола Олещук іронічно відреагував на втрату окупантів.

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Чи причетна Україна до збиття

"Вечного полета, брат" – так пишуть у російських пабліках! Приєднуюсь! Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати!

– подякував Микола Олещук.



Росіяни нарікають на збитий Су-25 / Скриншот

Він зазначив, що стало на одного окупанта менше. А це означає, що ми на один крок ближчі до перемоги. Крім того, ще й маємо мінус Су-25 ворога. Микола Олещук наголосив, що далі буде і наголосив, що "разом – до перемоги".

Що там по втратах росіян

Станом на ранок 17 грудня ворог не дорахується 346 070 своїх бійців. Лиш за минулу добу ліквідували 1250 окупантів.

Також на брухт перетворили 5739 танків, 10 692 бойових броньованих машин, 8137 артилерійських систем, 923 РСЗВ, 609 засобів ППО.

Крім того, окупанти втратили ще й 324 літаки, 324 гелікоптери, 6278 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1610 крилатих ракет, 22 судна, 1 підводний човен, 10 766 автомобілів і автоцистерн, а також 1194 одиниць спецтехніки.