Удар за ударом: наступна зима для Росії стане дуже важкою

Житловий фонд Росії потребує великих фінансових вкладень. В сфері житлово-комунального господарства країни-агресорки чимало проблем, які особливо загострюються взимку. Замість того, щоб витрачати кошти на поліпшення умов життя росіян, Путін марить війною в Україні, не жаліючи на це грошей з держбюджету.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що ЖКГ Росії дуже суттєво зношене, тому постійно з’являються труднощі: то з водопостачанням й опаленням, то з ліфтами. Він також зауважив, що в Росії дуже багато аварійного житла, є нагальна потреба проводити ремонти.

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З прірви Росія вже не вилізе

Ліпсіц озвучив, що на ремонт житлового фонду та інженерних комунікацій в російських містах необхідні сотні трильйонів рублів. Таких грошей в Росії немає, бо фінансування спрямоване на війну в Україні. На думку доктора економічних наук, країна-агресорка через війну опинилася в прірві, з якої вже їй не вибратися, а страждатиме від цього російський народ.

Росія через свою дурнуватість влізла у війну, гроші витратить на це, з такої прірви країна вже не вилізе. В неї тепер будуть військові витрати в будь-якому варіанті розвитку подій,

– вважає доктор економічних наук.

Зі слів Ліпсіца, якщо Росія зазнає поразки, то буде плекати ідею реваншу, відновлювати втрачене озброєння й витрачати кошти на це.

"Росія за ці декілька років сильно посилила військову промисловість. Ті люди, які там працюють, хочуть, щоб так було й надалі, аби вони отримували держзамовлення і їм платити великі гроші. З'явилась велика кількість людей, які своїм гаманцем зацікавлені, щоб війна тривала", – підсумував Ліпсіц.